Воробьев: мигранты должны соблюдать законы Подмосковья и уважать культурные обычаи

Подмосковью нужны мигранты, которые будут законно оформлены и трудоустроены, которые не будут нарушать устоявшиеся культурные, исторические обычаи нашей страны и региона соответственно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Правоохранительным блоком ведется большая профессиональная работа по наведению порядка. Это все, что связано с безопасностью граждан, в том числе в сфере иммиграции. Нам нужны мигранты, но нам необходимы мигранты, которые оформлены законно, которые не представляют угрозы, трудолюбивые, делают свое дело. <…> И ни в коем случае не нарушают устоявшиеся культурные, исторические правила и обычаи нашей любимой страны и нашего любимого Подмосковья», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на площадке ПМЭФ-2025 рассказал о решении проблемы регулирования трудовой миграции в регионе. В регионе уже реализуется комплекс жестких мер контроля: введена обязательная биометрическая идентификация, создаются специализированные жилые комплексы для мигрантов при крупных логистических объектах, существенно ужесточены правила регистрации.

«Требования жителей — это справедливое требование. Регулирование должно быть понятно, безопасность должна ставиться во главу угла», — пояснил глава региона.