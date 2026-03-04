Воробьев и Лут открыли центр по сборке оборудования для молочного производства в Лобне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут открыл центр по сборке технологичного оборудования для молочной промышленности и производства напитков. В новом центре для губернатора региона и министра сельского хозяйства провели экскурсию по цехам. Гостям показали готовые образцы техники, включая первую собранную установку для пастеризации молока, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Об «Упаковочных системах»

Компания «Упаковочные системы» занимает первое место в России по выпуску картонной тары для молочной продукции, соков и питания для детей. Предприятие ежегодно изготавливает свыше 4 миллиардов единиц упаковки 20 различных типов. Клиентами организации стали более 250 крупных производителей продуктов питания.

Помимо упаковочной продукции, фирма поставляет промышленные линии для производства и фасовки, а также комплектующие детали для этого оборудования. Ранее на предприятии осуществлялась сборка технологического оснащения — установок для пастеризации, моечного оборудования, систем стерильного складирования, разливочных автоматов и другой техники.

Теперь в Подмосковье запустили новое производственное предприятие. Раньше подобная продукция выпускалась только за рубежом — в странах-партнерах. Теперь все изготовление будет происходить на территории Московской области.

«Упаковка, производимая на этом предприятии, напрямую влияет на масштаб и качество пищевой промышленности, которой в нашей стране и в Подмосковье, в частности, много. Наша задача, чтобы предприятия работали, были конкурентны. Благодаря инженерам, тем, кто здесь присутствует, мы смогли адаптировать их под устойчивый рост, функционирование, выпуск качественной продукции. Многие сегодня имеют планы по расширению, в том числе „Упаковочные системы“, которые известны своей качественной упаковкой. Раньше картон был импортный, коллеги все это адаптировали. И они конкурентоспособны. Это не только упаковка, но и оборудование. Очень важно масштабировать производство. Будем рады вашим дальнейшим успехам. Это важно для нас, для большого количества заводов, которые производят молоко, молочную продукцию, соки. Мы здесь, чтобы разобраться в нюансах, поддержать. И, конечно, очень приятно, что российские предприятия вносят свой вклад в комплектующие», — сказал Воробьев.

О развитии

Уже 15 лет в Московской области функционирует компания «Упаковочные системы». Два года назад руководство фирмы стало полностью российским. После этого быстро наладили закупки материалов у отечественных производителей — теперь картон и краски берут внутри страны. Сейчас ведется работа над переходом на российскую фольгу и полимерную продукцию.

«У нас есть задача, поставленная президентом (Владимиром Путиным — ред.), по повышению уровня технологичности наших отраслей. В прошлом году мы приступили к реализации национального проекта „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“. Одно из направлений — это, конечно, повышение уровня технологичности именно с точки зрения обеспеченности техникой и оборудованием агропромышленного комплекса. Здесь у нас ведется совместная работа с министерством промышленности и торговли РФ. Создана рабочая группа по реинжинирингу. И здесь я хотела бы отметить „Упаковочные системы“ — это, наверное, одна из первых компаний, которая вошла в эту рабочую группу. Уровень локализации в рамках национального проекта мы будем повышать не только в молочной отрасли — одной из лидирующих с точки зрения обеспеченности собственным оборудованием, но и в других отраслях АПК», — сказала Оксана Лут.

О производстве

Компания «Упаковочные системы» поставила российским заводам около 500 автоматизированных линий собственного производства. Для их обслуживания фирма предлагает клиентам более 15 тысяч различных запасных частей.

Специалисты предприятия самостоятельно спроектировали оборудование с учетом запросов отечественных покупателей. Улучшенные технические характеристики, удобство эксплуатации и безопасность — главные преимущества разработанных линий.

Производитель также создал собственное программное обеспечение для своей техники. Параллельно компания занимается импортозамещением — переходит на российские комплектующие.

Компания уже заключила первые контракты на поставку продукции. Мощности нового предприятия, специализирующегося на изготовлении технологического оборудования, позволят выпускать ежегодно до 25 модулей.

«Нашим потребителем являются все крупные молочные предприятия — лидеры молочной промышленности. Раньше большая часть оборудования к ним поступала из-за границы. Сейчас мы смогли за короткое время сделать реинжиниринг оборудования, придумать свой собственный дизайн, который по своим характеристикам не уступает мировым лидерам, и наладить здесь производство. Первые модули уже собраны. Сейчас мы загружены заказами примерно до осени. В планах масштабировать производство. Задача — работать над повышением номенклатуры того, что мы выпускаем, — заниматься не только сборкой модулей, но и идти в компонентную историю. Фокус, безусловно, на отечественных производителей. Но сейчас видим очень большой интерес к нашей продукции, активно работаем с Белоруссией. Когда участвуем в индустриальных выставках, получаем большое количество запросов. Это касается и упаковочного материала, и оборудования», — рассказал гендиректор АО «Упаковочные системы» Александр Криволапов.

О планах

В следующем году предприятие планирует увеличить производственную мощность на 50% — до 6 млрд упаковок в год. Реализация проекта позволит полностью обеспечить рынок отечественной упаковкой.

«В 2025 году у нас стартовал крупный инвестпроект по расширению производственной мощности. Ключевым этапом является установка второй линии ламинирования. Это, по сути, самый сложный производственный процесс, самый дорогостоящий. Дизайн линии разработан с участием наших специалистов. Ее запуск позволит добавить порядка 50% дополнительной производственной мощности. Тем самым мы будем способны полностью заместить импорт упаковки в России. Это является ключевой задачей в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны. На I этапе инвестиции в проект составят порядка 4 млрд рублей», — рассказал директор фабрики АО «Упаковочные системы» Дмитрий Блинов.

