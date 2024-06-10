Вор в законе Шишкан получил пожизненный тюремный срок

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан, встав на сторону Генеральной прокуратуры России, которая ходатайствовала именно о таком наказании для подсудимого, сообщает ТАСС .

Медведева признали виновным в организации преступной группировки, а также в убийствах и бандитизме.

«Путем частичного сложения окончательно назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере 5 млн рублей», — говорится в приговоре суда.

На данный момент приговор о пожизненном сроке наказания еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Шишкана признали виновным в убийстве генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Преступление злоумышленник совершил вместе с сообщниками.