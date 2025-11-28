Волшебное открытие зимнего сезона в парке Рузского муниципального округа состоится 6 декабря

Жители и гости Рузского муниципального округа приглашаются на торжественное открытие зимнего сезона в парке «Городок». Праздничное мероприятие состоится 6 декабря и обещает стать одним из самых ярких событий наступающей зимы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С первых минут гости окунутся в атмосферу новогоднего чуда. На центральной аллее заработает чайная станция «Тепло зимы», где можно будет согреться ароматным чаем и отведать праздничные угощения. Для любителей интеллектуальных развлечений подготовлена викторина «Новогодние традиции» — отличная возможность проверить свои знания о праздничных обычаях и узнать что‑то новое.

Особую радость посетителям доставят живые локации с грациозными оленями и дружелюбными собачками. Все желающие смогут понаблюдать за животными и сделать памятные фотографии. Рядом расположится фотозона «Зимняя сказка» — идеальное место для создания ярких снимков, которые надолго сохранят праздничное настроение.

На ярмарке «Новогодний переполох» гости найдут множество оригинальных подарков и сувениров к предстоящим праздникам. Творческие натуры смогут посетить мастер‑классы по написанию новогодних писем и изготовлению праздничных пуговиц — каждый уйдет с собственным рукотворным шедевром.

Развлекательная программа порадует гостей всех возрастов. Дети и взрослые встретятся с любимыми сказочными персонажами — Бабой‑Ягой и Дедом Морозом, примут участие в интерактивных играх. Главным событием станет спектакль и концертная программа «Тайна заколдованного парка», которая погрузит зрителей в волшебную историю. Дополнит праздник эффектное барабанное шоу, заряжающее энергией и весельем.

«Торжественным финалом мероприятия станет традиционное зажжение огней на новогодней ели — момент, когда парк по‑настоящему оживает в сиянии праздничных огней», — сообщил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Открытие пройдет 6 декабря в парке «Городок» (г. Руза, ул. Красноармейская, д. 1). Мероприятие доступно для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.