Волонтеры в Солнечногорске развозят еду для ремонтных бригад
Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
В Солнечногорске волонтеры доставляют воду и горячее питание аварийным бригадам, устраняющим последствия аномального майского снегопада, сообщил глава городского округа Константин Михальков.
В числе добровольцев, развозящих еду, активисты «Движения Первых», волонтеры Подмосковья, молодежных центров. Всего порядка 15 человек доставляют провизию специалистам, которые восстанавливают подачу электричества, опиливают и убирают поваленные деревья.
«Люди трудятся сутками, без перерыва, чтобы у наших жителей был свет. Мы делаем все, чтобы их поддержать. Большое спасибо работникам, а также волонтерам, которые откликнулись и помогают решать нашу общую задачу, — вернуть комфорт в каждый дом», — сказал Михальков.
Спасатель «Поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части» Владимир Кирюшин также поблагодарил активистов за помощь.
Аварийные бригады расположены в разных точках. В наборы, которые им доставляют активисты, входят первое и второе блюда, хлебные изделия, вода. Обеспечивать специалистов бесплатным питанием будут до устранения всех последствий циклона.
Кроме того, волонтеры доставляют воду жителям пострадавших от непогоды населенных пунктов. В первую очередь внимание уделяют пожилым людям и многодетным семьям.
Михальков рассказал, в округе практически завершили восстановление высоковольтных сетей. Продолжается проведение электричества непосредственно к улицам, домам, садовым товариществам. Энергетики работают в усиленном режиме.
Из-за непогоды, бушевавшей в ночь на 2 мая, в регионе электричество пропало на 237 линиях электропередачи. Специалисты максимально быстро приступили к устранению последствий происшествия, которое затронуло порядка 26 тыс. человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся. Восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают, в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.
«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул губернатор.