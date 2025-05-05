Волонтеры в Солнечногорске развозят еду для ремонтных бригад

В числе добровольцев, развозящих еду, активисты «Движения Первых», волонтеры Подмосковья, молодежных центров. Всего порядка 15 человек доставляют провизию специалистам, которые восстанавливают подачу электричества, опиливают и убирают поваленные деревья.

«Люди трудятся сутками, без перерыва, чтобы у наших жителей был свет. Мы делаем все, чтобы их поддержать. Большое спасибо работникам, а также волонтерам, которые откликнулись и помогают решать нашу общую задачу, — вернуть комфорт в каждый дом», — сказал Михальков.

Спасатель «Поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части» Владимир Кирюшин также поблагодарил активистов за помощь.

Аварийные бригады расположены в разных точках. В наборы, которые им доставляют активисты, входят первое и второе блюда, хлебные изделия, вода. Обеспечивать специалистов бесплатным питанием будут до устранения всех последствий циклона.

Кроме того, волонтеры доставляют воду жителям пострадавших от непогоды населенных пунктов. В первую очередь внимание уделяют пожилым людям и многодетным семьям.

Михальков рассказал, в округе практически завершили восстановление высоковольтных сетей. Продолжается проведение электричества непосредственно к улицам, домам, садовым товариществам. Энергетики работают в усиленном режиме.

Из-за непогоды, бушевавшей в ночь на 2 мая, в регионе электричество пропало на 237 линиях электропередачи. Специалисты максимально быстро приступили к устранению последствий происшествия, которое затронуло порядка 26 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся. Восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают, в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул губернатор.