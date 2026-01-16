Волонтеры провели рождественские мероприятия для детей в Богородском округе

Волонтеры группы «Милосердие» при Богоявленском соборе Ногинска организовали мастер-классы, концерты и передали подарки детям и членам обществ инвалидов в Богородском округе в период Святок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В период Рождественских Святок волонтеры группы «Милосердие» при Богоявленском соборе Ногинска провели мастер-класс для детей в отделении реабилитации Ногинского центра соцзащиты. Для участников показали мультфильм о Рождестве, учащиеся православной гимназии имени К. Богородского исполнили колядки, а сотрудник Ногинского музея Ольга Тихомирова рассказала о ангелах и архангелах.

Дети приняли участие в мастер-классе по изготовлению летающего ангела и получили сладкие подарки. Волонтеры также подготовили и передали сладкие подарки для членов Всероссийского общества слепых и местного отделения Всероссийского общества глухих в Ногинске.

Клирик Богоявленского собора священник Александр Минкин и волонтеры посетили Ногинское отделение Всероссийского общества инвалидов. Отец Александр поздравил собравшихся с Рождеством Христовым и ответил на вопросы участников. Встреча завершилась дружеским чаепитием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.