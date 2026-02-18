Волонтеры провели мастер-класс для школьников в Одинцовском округе

В Одинцовской лингвистической гимназии 17 февраля серебряные волонтеры провели мастер-класс для учеников 3-х и 4-х классов по изготовлению «сухого душа» для военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча поколений состоялась в Одинцовской лингвистической гимназии, где серебряные волонтеры посетили учеников младших классов. Под руководством наставников дети изготовили «сухой душ» — средство, необходимое военнослужащим в полевых условиях. Кроме того, школьники написали письма и украсили их рисунками для поддержки бойцов.

Волонтеры поблагодарили педагогов гимназии за вклад в патриотическое воспитание и развитие милосердия у детей.

В округе действуют три координатора подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества» в Одинцово, Звенигороде и Кубинке. Фонд помогает в оформлении удостоверений ветеранов боевых действий, поддерживает семьи погибших, содействует в получении социальной помощи, переобучении, трудоустройстве, а также предоставляет технические средства реабилитации и организует санаторно-курортное лечение.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает по будням с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Маршала Жукова, д. 26 (Дом офицеров, вход со стороны Волейбольного центра). Предварительная запись по телефону: 8 (980) 169-01-66.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.