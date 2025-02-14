Волонтер из Лобни принял участие в очистке пляжа в Анапе от нефтепродуктов

Житель городского округа Лобня Артур Тиллябаев съездил в Анапу, чтобы помочь очистить пляжи от мазута. Он провел там неделю и все это время работал на местности вместе с другими волонтерами, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Анапу молодой человек поехал в составе подмосковной делегации, состоявшей из 35 человек. Мазут собирали на пляжах Анапы, Благовещенской косы и Витязево.

Песок волонтеры просеивали через сетчатые ящики для хранения овощей. Использовали специальные сеялки, сети и даже ковры.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию волонтерского движения. Здесь действуют отделения «Волонтеров Подмосковья», «Молодой Гвардии Единой России» и другие организации, участники которых регулярно помогают в проведении различных общественно-значимых мероприятий.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет активной работы комиссии по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он также выразил благодарность волонтерам.

Также правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий экологической катастрофы, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. Эти средства будут направлены в бюджет Краснодарского края для проведения комплекса мероприятий, направленных на устранение последствий разлива нефтепродуктов, включая работы по очистке и обеззараживанию загрязненного мазутом песка, а также восстановление прибрежных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья за помощь в очистке берега Анапы. Он также подчеркнул, что гордится жителями региона.

«Наши волонтеры уже приступили к работе в Едином центре по спасению птиц. <…> Ребята, спасибо за ваше неравнодушие и вклад в спасение экологии! Мы вами гордимся и, пожалуйста, берегите себя», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.