Волоколамские школьники победили на конкурсе «Подиум-2026»

В Доме детского творчества Волоколамска состоялся муниципальный этап конкурса «Подиум-2026». Участники из школ округа подготовили и продемонстрировали собственные коллекции одежды и аксессуаров на специально оформленной сцене.

Жюри конкурса, в состав которого вошли директор Дома детского творчества Анастасия Зайцева, стилист-визажист Анжелика Белецкая и руководитель студий декоративно-прикладного творчества Александра Каширина, отметило высокий уровень подготовки, внимание к деталям и творческий подход конкурсантов.

Первое место занял коллектив «Дебют» из Волоколамской школы-интерната с коллекцией «Вне времени», выполненной из газет, CD-дисков и декоративной проволоки. Второе место получил коллектив «Магия моды» из Сычевской школы с вязаной коллекцией «Волшебная нить». Третье место досталось коллективу «Браво» из гимназии №1 за коллекцию «Бутик карнавальных костюмов».

Специальным гостем конкурса стал коллектив «Маска» из Волоколамской школы №2, который примет участие в региональном этапе конкурса «Юные таланты Московии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.