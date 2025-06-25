Володин: в ГД внесли законопроект о расширении оснований для лишения гражданства

В Государственную думу России внесли законопроект о расширении списка оснований для лишения приобретенного гражданства. В него добавили преступления, направленные на создание угрозы безопасности для РФ, рассказал председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Если законопроект примут, то лишать приобретенного гражданства будут за изнасилование, публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганду, работу с иностранным государством, организацией против безопасности РФ, помощь в содействии в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, оказание помощи противнику в деятельности против безопасности РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности РФ, пропаганду нацистской символики и атрибутики, неправомерное воздействие на критическую информацию структуру РФ.

Если законопроект примут, то появится системный механизм оснований для лишения гражданства РФ. Это позволит защитить нацбезопасность, считает Володин.

Ранее председатель Госдумы заявил, что мигранты в Московском регионе будут проходить дактилоскопию. Также будет осуществляться биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств.