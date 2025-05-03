сегодня в 08:55

Володин отправил в профильный комитет законопроект о наказаниях для дропперов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил в профильный комитет законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Он отметил, что такие решения позволят помешать работе кибермошенников, которые действуют с помощью цепочки подельников, сообщает пресс-служба ГД РФ.

Законопроект даст возможность ограничить возможность для аферистов по обналичиванию украденных средств. Это позволит обезопасить жителей страны и их деньги.

В рамках инициативы тех, кто помогает кибермошенникам выводить с помощью электронных средств украденные деньги, начнут наказывать. Посредников аферистов может ждать до шести лет заключения со штрафом до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Правительство России подготовило некоторые поправки в статью 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). В рамках нее дропперы начнут нести уголовную и финансовую ответственность.