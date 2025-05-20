Вокалистка из Лобни победила в межрегиональном конкурсе «Звездный голос-2025»

В Подмосковье состоялся IV межрегиональный конкурс вокалистов «Звездный голос-2025». В нем приняла участие воспитанница вокальной студии Ларисы Абабковой из Лобни Алиса Егорова. Девушка достойно представила муниципалитет, став лауреатом I степени. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жюри отдельно отметило выступление Алисы. Поэт и композитор Юлиана Донская подарила ей право на запись своей авторской песни. Алиса выучит произведение и запишет в профессиональной студии — сертификат на звукозапись под ключ ей также подарили в качестве приза на конкурсе.

В Лобне уделяется большое внимание развитию сферы дополнительного образования. Здесь работают секции и кружки разнообразной направленности. Они организованы в учреждениях культуры, так и в общеобразовательных школах.

Юные артисты регулярно принимают участие в различных конкурсах и фестивалях различного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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