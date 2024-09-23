Военкор Коц: проверка гибели Гудвина и Эрнеста не выявила превышения полномочий

Проверка гибели военнослужащих 87-го отдельного мотострелкового полка Вооруженных сил РФ подполковника Грицая С. В. с позывным Эрнест и младшего сержанта Лысаковского Д. И. с позывным Гудвин не выявила превышения полномочий со стороны командования, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Минобороны РФ совместно с представителями департамента военной контрразведки ФСБ России завершили разбирательство по обстоятельствам гибели военнослужащих Грицая С. В. и Лысаковского Д. И.», — написал Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате разбирательства не выявили превышения полномочий в отношении личного состава нештатного взвода БПЛА, в том числе военнослужащих с позывными Гудвин и Эрнест. Требования о привлечении военнослужащих к выполнению боевой задачи «были признаны обоснованными».

Военкор отметил, что оборонное ведомство приняло решение привлечь к дисциплинарной ответственности командующего 51-й армией, командиров 1-й отдельной мотострелковой бригады и 87-го отдельного стрелкового полка и др.

Коц добавил, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил усилить 87-й отдельный стрелковый полк опытными офицерами, которые знают «специфику работы с личным составом в условиях боевых действий».

Ранее стало известно, что операторы БПЛА Гудвин и Эрнест погибли в зоне СВО на Донбассе, когда отправились выполнять боевое задание, перед которым они поступили на службу в штурмовое подразделение. Незадолго до своей гибели Гудвин и Эрнест записали видео с обвинениями в адрес своего командования, которое отправляет операторов дронов на штурм укреплений противника. Глава Минобороны РФ поставил расследование гибели военнослужащих на личный контроль.