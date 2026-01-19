Военный блогер Кирилл Федоров заявил, что Ленинград остается единственной столицей в Европе, которую никогда не покоряли.

Кирилл Федоров признался в любви к Санкт-Петербургу и объяснил, почему считает его лучшим городом на Земле.

«Благодаря подвигу советской армии мы сейчас празднуем освобождение Ленинграда от блокады, а не его деоккупацию. Ленинград — единственная столица европейского государства, никогда не покоренная. Это дорогого стоит», — подчеркнул блогер в эфире радио Sputnik.

По мнению Федорова, такой город мог появиться только в стране с сильным духом. Он отметил, что Ленинград был возведен усилиями русского народа и всегда оставался непокоренным и северным городом.

