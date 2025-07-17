Водоканал Подольска провел экскурсию на очистных сооружениях для студентов

МУП «Водоканал» Подольска провел для более чем 20 студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) экскурсию. Будущие инженеры, обучающиеся по направлению «Строительство» со специализацией «Водоснабжение и водоотведение», посетили станцию очистки сточных вод, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе визита студентов познакомили с полной технологической цепочкой очистки сточных вод, реализованной на объекте. На первом этапе производится механическая очистка с использованием решёток и песколовок. Далее вода поступает в аэротенки, где проходит биологическую очистку с глубоким удалением соединений азота и фосфора. После этого идет доочистка с применением тканевых фильтров MECANA, предназначенных для снижения концентрации взвешенных веществ. Заключительные этапы включают обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением и обработку осадка с последующим обезвоживанием в декантерах.

Во время экскурсии студенты активно задавали вопросы, на которые сотрудники Водоканала охотно отвечали и делились своим опытом и знаниями. Особое впечатление на гостей произвело качество очищенной воды, которая возвращается в природу. В конце встречи студенты поблагодарили сотрудников очистных сооружений за интересную и познавательную экскурсионную программу.

«Мы восхищены тем, с какой отдачей и уважением сотрудники Водоканала отнеслись к нашим студентам. Подольские очистные сооружения — это современный и эффективный объект, а ваш вклад в подготовку будущих специалистов бесценен», — сказал кандидат технических наук, доцент МГРИ Леонид Дерюшев.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.