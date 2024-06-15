Водитель, сбивший насмерть людей в Благовещенске, попросил прощения

59-летний Евгений Бакарюкин, который сбил людей на пешеходном переходе в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших, сообщает РИА Новости .

14 июня в 19:28 по местному времени на улице Василенко водитель на минивэне не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, идущих по тротуару. На месте ДТП погибли женщина и двое подростков 14 и 15 лет. Еще шесть человек пострадали, из них трое детей. Их доставили в медучреждение. Женщина 50 лет и подросток 15 лет умерли ночью в больнице. Также мальчик 14 лет и женщина 32 лет находятся в реанимации, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Водитель в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Бакарюкин рассказал в суде, что работает таксистом. Он начал смену в 04:15 утра, завершил 33 заказа и к обеду устал. С другом выпил бутылку водки, но не помнит аварии.

«Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал тоже самое», — сказал водитель в суде.

Он добавил, что будет молиться за погибших.

Как уточнил Бакарюкин, ранее он не садился за руль пьяным, за исключением одного раза. Такой случай у него был только в молодости, он сел подшофе за руль мотоцикла.

Как заявил виновник аварии, он готов к максимальному наказанию по статье обвинения.

В суде отметили, что мужчина не женат, детей у него нет. Также он является пенсионером МВД. Ранее водитель не судим, приводов в полицию нет.