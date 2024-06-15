Двое пострадавших в «пьяном» ДТП в Приамурье умерли
Скончались двое раненых от наезда пьяного водителя в Благовещенске
Скончались двое раненых от наезда пьяного водителя в Благовещенске, сообщили в пресс-службе Минздрава Приамурья.
«Женщина 50 лет и подросток 15 лет умерли в больнице», — сказано в сообщении ведомства.
Там добавили, что еще четверо пострадавших в крайне тяжелом и тяжелом состоянии находятся в реанимации.
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что водитель в Благовещенске влетел в скопление людей, он был пьян.
По данным СМИ, находящийся за рулем мужчина мог выпить бутылку водки и не осознавал своих действий.
Возбуждено уголовное дело.