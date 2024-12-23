Вместо мяса: шеф-повар рассказал, как пригодится сельдерей в пост

Шеф-повар Рассел Кук рассказал, что во время поста мясо в подливке можно заменить корнем сельдерея: это сделает блюдо не менее питательным и вкусным, сообщает Infox.

Важно, что надо брать именно стебель: он отличается приятным сладковатым вкусом и напоминает орех, а также содержит крахмал, что сделает подливу более густой, отметил Кук.

Остальные компоненты подливы останутся привычными: лук, морковь, томатная паста или обычные помидоры, грибы. Из корня сельдерея также модно приготовить салат, заключил шеф-повар.

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