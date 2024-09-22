«ВМ»: раскрыты прижившиеся в России национальные кухни

Британские и американские блюда не популярны в России. Однако перечень национальных кухонь, прижившихся в РФ, довольно широкий, рассказал « Вечерней Москве » писатель, историк русской кухни Павел Сюткин.

При Петре I русские люди начали есть немецкие сосиски, французские салаты. В Смутное время, в XVII веке, популяризировалась польская кухня. Тогда бигос стал солянкой на сковородке.

Во время Русско-турецкой войны в 1855 году популяризировался турецкий шашлык. В XX веке русские полюбили грузинскую кухню.

Не менее популярна в России и еда из Средней Азии, например, манты. Также в последнее время люди часто едят блюда из национальных кухонь Мексики, Китая, Италии и Японии.

«Объясняется тем, что эти кухни создали очень удачную систему массового питания», — отметил Сюткин.

Ранее из некоторых ресторанов «Теремок» изъяли около 130 килограмм некачественной продукции. Роспотребнадзор составил 66 админпротоколов и выписал штрафов на 870 тыс. рублей.