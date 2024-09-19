Из ресторанов «Теремок» изъяли свыше 130 кг некачественной пищевой продукции

Федеральная сеть ресторанов русской кухни «Теремок» работает с многочисленными нарушениями. Роспотребнадзор по результатам проверки составил 66 административных протоколов и выписал штрафов на 870 тыс. рублей, сообщает газета «Известия».

Такие данные озвучивает руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева в своем письме, адресованном зампреду Общественного совета при Роспотребнадзоре Олегу Павлову.

В документе говорится о проверках, прошедших в июле–августе в двух компаниях — АО «Теремок-Инвест» и ООО «Теремок-Стрит».

У «Теремка-Инвест» выборочно проверили 48 объектов. На 18 из них выявили неправильную температуру хранения пищевой продукции, а на 12 — нарушения требований к маркировке. В результате с реализации было снято 124 кг пищевой продукции.

Что касается «Теремка-Стрит», то на 8 из 10 проверенных объектов были нарушены условий хранения товаров. Было отобрано 23 образца продукции, из них в 4 микробиологические показатели не соответствовали нормам. Тут с реализации сняли 8 кг еды.

Ранее был задержан поставщик еды в столичный социально-реабилитационном центр им. Михайлова для ветеранов, где отравились гости.