Задержан поставщик еды в соццентр для ветеранов в Москве, где отравились гости

Следователи задержали гендиректора частной организации по приготовлению и поставке еды в социальный центр для ветеранов в столице, где отравились десятки гостей, сообщает ГСУ СК России по г. Москве .

Ранее несколько десятков человек отравились в социально-реабилитационном центре им. Михайлова на Олимпийском проспекте в Москве. По данным СК, количество пострадавших увеличилось до 31. Всего признаны потерпевшими 50 лиц.

Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В рамках расследования задержали поставщика продукции. Ему предъявили обвинение. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.

Совместно с Роспотребнадзором правоохранители произвели обыск в месте реализации продуктов питания. Также будет проведен ряд экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается. Обстоятельства произошедшего выясняются.