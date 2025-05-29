Власти в Афганистане требуют удалить головы у фигур в настольном футболе

Власти провинции Дайкунди в Афганистане потребовали удалить головы у фигур в настольном футболе. В противном случае они грозят запретить игру, сообщает РИА Новости .

Талибы заявили, что фигурки напоминают идолов. В исламе поклонение им считается грехом. По этой же причине несколько лет назад они закупили манекены без голов.

Также талибы объявили шахматную игру в Афганистане харамом. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока заявило, что игра запрещена, и закрыло шахматную федерацию страны.

Ранее вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Кабул будет оказывать помощь российским компаниям, которые работают в стране. Он уверил, что для бизнеса будут созданы все условия по безопасности и законности.