Кабул будет помогать российским компаниям, работающим в Афганистане
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Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Кабул будет оказывать помощь российским компаниям, которые работают в стране, сообщает РИА Новости.
Барадар пригласил российские компании, инвесторов и частный сектор работать в Афганистане. Он уверил, что для бизнеса будут созданы все условия по безопасности и законности.
«Мы будем помогать российским инвесторам и компаниям в Афганистане», — заявил он на форуме «Россия — Исламский мир».
Ранее талибы объявили шахматную игру в Афганистане харамом. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока подчеркнуло, что игра запрещена, и закрыло шахматную федерацию страны.