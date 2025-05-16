сегодня в 16:38

Кабул будет помогать российским компаниям, работающим в Афганистане

Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Кабул будет оказывать помощь российским компаниям, которые работают в стране, сообщает РИА Новости .

Барадар пригласил российские компании, инвесторов и частный сектор работать в Афганистане. Он уверил, что для бизнеса будут созданы все условия по безопасности и законности.

«Мы будем помогать российским инвесторам и компаниям в Афганистане», — заявил он на форуме «Россия — Исламский мир».

Ранее талибы объявили шахматную игру в Афганистане харамом. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока подчеркнуло, что игра запрещена, и закрыло шахматную федерацию страны.