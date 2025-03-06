Власти Украины закрыли выезд Верке Сердючке из страны

Власти Украины полностью закрыли выезд из страны 51-летнему исполнителю Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка. Концерты артиста в Европе на грани срыва, сообщает SHOT .

«Из-за внезапной остановки выдачи разрешения на выезд Минкульта и несмотря на заранее поданные документы, группа народного артиста Украины Андрея Данилко VERKA SERDUCHKA & BAND не получила разрешения на выезд», — написал Данилко в Instagram*.

Музыкант подчеркнул, что в настоящий момент все европейское турне находится в состоянии неопределенности, а концерты перенесены на неопределенный срок.

Украинский Минкульт выдвинул Данилко жесткие условия, среди которых выступления только на благотворительных концертах, отработка «поддержки страны» на всех выступлениях, а гонорары от выступлений будут направляться в бюджет государства.

Кроме того, за исполнителем будет закреплен сотрудник, который не позволит Верке Сердючке сбежать за границу.

Ранее власти Украины запретили известной группе «Бумбокс» выступать в России, петь на русском языке и выезжать из страны до конца конфликта.

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