Киевский режим запретил группе «Бумбокс» выступать в РФ и петь на русском языке

Музыкальная группа из Украины «Бумбокс» отказалась исполнять композиции на русском языке. Выступать перед жителями и гражданами РФ коллективу тоже запрещено, сообщает Mash .

За корпоратив или выступление «Бумбокс» берет 20 тыс. долларов. За эту сумму артисты споют 10 песен. Продолжительность выступления — 45 минут.

Однако украинское правительство запретило участникам «Бумбокс» выезжать из страны до конца конфликта и предложило сделку: от музыкантов потребовали отказаться от выступлений перед россиянами и исполнения музыки на любом языке, кроме украинского.

Артисты согласились, а за это им разрешили отправиться в тур по Европе.

Ранее сообщалось, что Верку Сердючку тоже не выпускают из Украины на концерты.