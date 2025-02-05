Сердючка под угрозой мобилизации: певца не выпускают из Украины на концерты

Сердючку не выпускают из Украины, разрешая выступать только в поддержку страны

51-летнему украинскому певцу Андрею Данилко (Верке Сердючке) не разрешают покидать пределы Украины без соблюдения ряда условий от местного Минкульта. Выступать артисту можно только на концертах в поддержку Киева, сообщает SHOT .

Во время поездки за границу к Сердючке будет приставлен особый человек. Во всех остальных случаях власти Украины запрещают Данилко покидать территорию государства. Перед тем, как это сделать, артисту должен выдать разрешение на отъезд местный Минкульт.

Однако получить одобрение можно только при соблюдении ряда условий. Данилко выпустят на благотворительное выступление в поддержку Украины, деньги за которое сразу должны быть отправлены на Банковую. Там решат, как ими распорядиться и выплатить ли артисту гонорар.

Помимо этого, на концерте Сердючке нужно будет продемонстрировать поддержку Украины. Еще во время поездки за границу к певцу будет приставлен сотрудник, который проконтролирует, чтобы артист никуда не сбежал.

Частный тур Сердючки в Соединенных Штатах в 2023 году отменяли. Причиной называлось попадание артиста, членов его команды под призывной возраст на Украине, запрет на отъезд из государства.

Ранее украинский исполнитель Андрей Данилко не стал петь для сбора средств на нужды ВСУ.