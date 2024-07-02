Верка Сердючка не нашла время и музыкантов для ВСУ
Украинский исполнитель отказался петь для киевских военных
Украинский исполнитель Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, отказался петь для сбора средств на нужды ВСУ, пишет РИА Новости.
Андрей Данилко… не успеет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на соответствующем уровне», — заявил менеджер артиста в соцсетях.
Он объяснил отказ от выступления дефицитом времени и отсутствием музыкантов.
Фестиваль ATLAS UNITED 2024 должен пройти в Киеве с 12 по 14 июля. 15 процентов средств, вырученных от продаж билетов, организаторы шоу намерены отправить на покупку дронов.