Верка Сердючка не нашла время и музыкантов для ВСУ

сегодня в 22:39

Украинский исполнитель Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, отказался петь для сбора средств на нужды ВСУ, пишет РИА Новости .

Андрей Данилко… не успеет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на соответствующем уровне», — заявил менеджер артиста в соцсетях.

Он объяснил отказ от выступления дефицитом времени и отсутствием музыкантов.

Фестиваль ATLAS UNITED 2024 должен пройти в Киеве с 12 по 14 июля. 15 процентов средств, вырученных от продаж билетов, организаторы шоу намерены отправить на покупку дронов.