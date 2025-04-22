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Власти Гватемалы объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска

В Гватемале объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска, сообщает РИА Новости .

«Гватемала объявляет о трехдневном национальном трауре», — следует из картинки, опубликованной правительством Гватемалы в соцсети X.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет.

Последние моменты перед смертью папа римский провел в собственной резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта. Он пробыл на должности 12 лет — с 13 марта 2013 года по 21 апреля 2025 года.

Все, кто захочет попрощаться с папой римским, смогут это сделать. Процедура прощания и похорон будет публичной.

По данным РИА Новости, папа римский Франциск завещал похоронить себя в скромной гробнице без лишних украшений на территории римского базилика.