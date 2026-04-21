Владимир Путин дал старт голосованию по проектам формирования комфортной городской среды

Президент России Владимир Путин запустил Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которые войдут в новую народную программу «Единой России». Жители Подмосковья могут проголосовать на портале 50.gorodsreda.ru до 12 июня, сообщает пресс-служба партии.

Голосование за благоустройство общественных пространств — парков, скверов и набережных — уже стало настоящим проводником позитивных изменений, подчеркнул Президент.

«Рад объявить старт очередного сезона Всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды. В прошлом году в нем участвовали более 1,6 тысяч муниципальных образований. В онлайн-голосовании — свыше 16,5 миллионов граждан», — сказал Владимир Путин.

Реализация госпрограммы «Формирование комфортной городской среды», по которой в регионах приводят в порядок общественные территории и зоны отдыха — одно из положений народной программы «Единой России». Глава государства напомнил, что на эти цели из федерального бюджета ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей.

«Такой механизм позволяет жителям напрямую влиять на облик своих городов, поэтому их голос должен быть услышан», — отметил Президент.

Голосование по программе партия ежегодно проводит вместе с Минстроем. В новую народную программу «Единой России» планируется включить предложение по благоустройству к 2030 году не менее 30 тысяч общественных территорий.

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия») от Подмосковья Геннадий Панин отметил, что благодаря конкурсу жители сами могут определить, какие парки, скверы и набережные будут преображены в первую очередь. По мнению парламентария, программа решает комплексную задачу, запуская механизм позитивных изменений сразу в двух сферах: социальной и экономической.

С одной стороны, это, безусловно, создание современных мест отдыха для жителей, повышение качества жизни. С другой — благоустройство — драйвер для локальной экономики, уверен депутат.

«Новые парки и пешеходные маршруты увеличивают трафик, создавая благоприятные условия для открытия кафе, точек сервиса, проката инвентаря и малых торговых объектов. А значит, для создания новых рабочих мест, роста доходов малого и среднего предпринимательства и, как следствие, для пополнения местной налоговой базы. Это позволяет направлять дополнительные средства обратно в развитие городской инфраструктуры», — сказал Геннадий Панин.

В Подмосковье в прошлом году в голосовании участвовало свыше 700 тысяч человек — и регион занял второе место в стране по количеству выбранных объектов. Это почти 300 территорий из 54 городских округов. Объекты-победители голосования благоустроят в этом году.

В Люберцах 28 тысяч жителей поддержали строительство тематического парка с набережной и зоной отдыха. В Подольске на Славянском бульваре заменят тротуары, поставят лавочки и урны, обновят детские площадки и создадут спортивные зоны.

В Химках за реконструкцию парка «Дубки» жители отдали более 23 тысяч голосов. Здесь отремонтируют дороги, установят детские площадки, организуют видеонаблюдение, обновят скамейки и урны. В Раменском преобразят набережную озера Пионер — поставят новые малые формы, сделают освещение, озеленение и обновят покрытия. Проект поддержали свыше 20 тысяч человек.

В Котельниках приведут в порядок территорию вокруг пруда в микрорайоне Силикат, построив к нему новые дорожки, также там установят светильники, высадят зелень и организуют уютные зоны отдыха. В Павлово-Посаде на месте заброшенного торгового центра создадут современную пешеходную зону.

В Щелково обустроят улицу Талсинскую и Молодежную набережную, в Ногинске — парк «Волхонка», в Балашихе — улицу Парковую и площадь у Ледового дворца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.