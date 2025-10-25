Владельцы iPhone жалуются на обновление, которое уничтожает батарею смартфона

В сентябре корпорация Apple выпустила обновление iOS 26 для iPhone. Теперь владельцы смартфонов жалуются, что после апдейта аккумулятор устройства сильно перегревается, сообщает Baza .

Многие пользователи раскритиковали обновление почти сразу после его выхода — им не понравился переход на дизайн Liquid Glass. Спустя месяц они заметили новую ошибку, которая на время превращает iPhone в «кирпич».

Дело в том, что владельцы смартфона столкнулись с чрезмерным нагревом аккумулятора. Устройство раскаляется после игр или даже обычного просмотра соцсетей. После этого все его функции оказываются заблокированы до тех пор, пока iPhone не остынет.

Предприимчивые пользователи даже кладут девайс в холодильник, чтобы помочь ему остыть. Также владельцы iPhone жалуются, что из-за высокой температуры аккумуляторы «вздуваются», после чего телефон приходится нести в ремонт.

Кроме того, после обновления пользователи зафиксировали неполадки с соединением. Смартфон может показывать все полосы сигнала, но звонки не будут проходить. Интернет в таких случаях тоже не работает.

