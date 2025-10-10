iPhone 16 убил подростка в Якутске

Подросток в Якутске умер из-за удара током во время зарядки iPhone 16

Трагедия произошла в Якутске. 17-летний парень погиб из-за удара тока, который он получил во время зарядки iPhone 16, сообщает SHOT .

Труп парня обнаружила мать, когда вернулась с работы. У подростка был ожог в области груди. Рядом с телом лежал его смартфон.

Оказалось, мальчик поставил iPhone заряжаться, но не прекратил им пользоваться. Подростка пронзил удар током, он скончался.

Зарядка для iPhone была «неродная». Сейчас правоохранители выясняют, где именно она была куплена.

