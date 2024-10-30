«Вкусвилл» убрал с полок кексы от можайского производителя из-за антисанитарии

Торговая сеть «Вкусвилл» остановила продажи и убрала с полок банановые кексы от «Можайского кондитерского завода» на фоне публикации видео об антисанитарии в одном из цехов компании, сообщает Baza .

«Вкусвилл» начал внутреннюю проверку. Помимо банановых кексов, торговая сеть убрала из продажи и другую продукцию от «Можайского кондитерского завода».

Также сеть магазинов «Перекресток» приостановила продажи пирожного «Картошка» от этого же производителя. Кондитерское изделие нельзя приобрести ни на прилавках, ни в приложении. Кроме того, заблокированы поставки с распределительного центра.

Ранее в Сети было опубликовано видео и другие материалы, свидетельствующие об антисанитарии в «Можайском кондитерском доме». На кадрах видны мусор и грязь в одном из цехов.

Прокуратура проверит предприятие на соблюдение санитарных норм.