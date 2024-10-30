«Вкусвилл» убрал с полок кексы от можайского производителя из-за антисанитарии
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Торговая сеть «Вкусвилл» остановила продажи и убрала с полок банановые кексы от «Можайского кондитерского завода» на фоне публикации видео об антисанитарии в одном из цехов компании, сообщает Baza.
«Вкусвилл» начал внутреннюю проверку. Помимо банановых кексов, торговая сеть убрала из продажи и другую продукцию от «Можайского кондитерского завода».
Также сеть магазинов «Перекресток» приостановила продажи пирожного «Картошка» от этого же производителя. Кондитерское изделие нельзя приобрести ни на прилавках, ни в приложении. Кроме того, заблокированы поставки с распределительного центра.
Ранее в Сети было опубликовано видео и другие материалы, свидетельствующие об антисанитарии в «Можайском кондитерском доме». На кадрах видны мусор и грязь в одном из цехов.
Прокуратура проверит предприятие на соблюдение санитарных норм.