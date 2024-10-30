«Перекресток» прекратил продажу пирожных от можайского производителя

Торговая сеть «Перекресток» заблокировала продажи пирожного «Картошка» от «Можайского кондитерского завода» после публикаций об антисанитарии на предприятии, сообщает РИА Новости .

«В связи с публикациями об антисанитарии на „Можайском кондитерском заводе“ продажи пирожного „Картошка“ этого производителя остановлены до выяснения всех обстоятельств», — указано в публикации со ссылкой на сообщение пресс-службы ритейлера Х5 Group.

Уточняется, что продукция завода не выставлена на прилавках и снята с продаж в приложении.

Ранее сообщалось, что повара «Можайского кондитерского дома» пожаловались на антисанитарию на рабочих местах, приложив фотографии и видеозаписи ситуации на предприятии.