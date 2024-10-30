«Перекресток» прекратил продажу пирожных от можайского производителя
«Перекресток» заблокировал продукцию «Можайского кондитерского завода»
Торговая сеть «Перекресток» заблокировала продажи пирожного «Картошка» от «Можайского кондитерского завода» после публикаций об антисанитарии на предприятии, сообщает РИА Новости.
«В связи с публикациями об антисанитарии на „Можайском кондитерском заводе“ продажи пирожного „Картошка“ этого производителя остановлены до выяснения всех обстоятельств», — указано в публикации со ссылкой на сообщение пресс-службы ритейлера Х5 Group.
Уточняется, что продукция завода не выставлена на прилавках и снята с продаж в приложении.
Ранее сообщалось, что повара «Можайского кондитерского дома» пожаловались на антисанитарию на рабочих местах, приложив фотографии и видеозаписи ситуации на предприятии.