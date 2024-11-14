«ВКонтакте» лидирует среди отечественных соцсетей по числу публикаций и авторов

Компания Brand Analytics, разработчик системы для анализа социальных медиа, опубликовала исследование о медиапотреблении в социальных сетях в России в октябре 2024 года. Согласно полученным данным, «ВКонтакте» занимает первое место среди соцсетей по количеству постов и авторов, сообщает пресс-служба VK.

В октябре 2024 года на российских платформах было размещено 1,815 миллиарда публичных записей, из которых 378 миллионов — во «ВКонтакте». Данный ресурс занимает 20% от общего числа публикаций в социальных медиа, что делает его пользователей наиболее активными в стране. «ВКонтакте» также сохраняет превосходство по количеству создателей контента — 22,4 миллиона пользователей ежемесячно публикуют новые материалы на этой платформе.

«Мы активно работаем над тем, чтобы в социальной сети было все необходимое для создания, продвижения и монетизации контента. Недавно мы запустили платформу для взаимодействия авторов и бизнеса VK AdBlogger, с помощью которой сообщества могут получать заявки на рекламу от крупных компаний», — отметил директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Он добавил, что в сентябре также была представлена обновленная программа монетизации для блогеров в «VK Видео»: авторы теперь смогут получать от 50 до 80% от дохода платформы, полученного от рекламных показов в их видео. Команда намерена продолжать разработку новых инструментов, которые сделают сотрудничество с платформой более выгодным и удобным для всех участников.