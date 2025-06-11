VK Знакомства изучили отношение россиян к общению с бывшими партнерами

Дейтинг-сервис VK Знакомства провел исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к общению с бывшими возлюбленными. Около трети опрошенных уверены, что нет смысла оставаться на связи с экс-партнерами. Почти половина (46%) выразили бы недовольство, если бы их нынешняя вторая половинка общалась с бывшими.

Каждый пятый участник опроса хотел бы возобновить отношения с бывшим партнером. При этом мужчины чаще рассматривают такой вариант, чем женщины (27% против 17%). 15% респондентов не определились с ответом, а 65% категорически против возвращения к прошлому.

Более половины (56%) респондентов не поддерживают никаких контактов с бывшими. Около трети (31%) иногда переписываются или пересекаются, и лишь 13% поддерживают дружеские отношения. Реже всего связь с экс-партнерами сохраняют представители поколения Z (33%), а чаще всего — респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (58%).

Среди причин для продолжения общения с бывшими назывались уважение и благодарность, общие дети или обязательства, а также желание сохранить дружеские отношения и поддержку. Наличие общих детей остается важным фактором для трети женщин, в то время как среди мужчин этот аргумент значим лишь для 17%.

Чуть менее пятой части (18%) опрошенных верят в дружбу с бывшими. Половина респондентов считают это невозможным, а треть допускают такую возможность в исключительных случаях.

Одинаковое количество мужчин и женщин (46%) негативно относятся к общению своего нынешнего партнера с бывшими и заявили, что попросили бы прекратить эти контакты. Для 17% это настолько неприемлемо, что они сразу бы разорвали отношения. Мужчины чаще готовы к такому радикальному шагу, чем женщины (20% против 13%).

В онлайн-опросе приняли участие более 1200 человек из разных регионов России.