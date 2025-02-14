VK впервые организует женский «Форум в большом городе» 5 марта в Москве

5 марта в Москве состоится женский форум от VK, получивший название «Форум в большом городе». Ожидаются выступления блогеров, медиаменеджеров и креаторов, которые активно используют цифровые платформы для самореализации. Мероприятие будет транслироваться в сообществе форума «ВКонтакте», сообщает пресс-служба VK.

В программе запланированы открытые диалоги и мастер-классы, охватывающие темы из области политики, медицины, медиа, спорта и культуры. Директор лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расскажет о значении современных медиатехнологий.

Кроме того, обсуждение культурного кода России проведут такие личности, как солистка Мариинского театра Мария Хорева и директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ольга Галактионова. Историк искусств Вика Чума углубит обсуждение скрытых смыслов этого кода.

Юлия Меньшова и Дарина Алексеева предложат идеи по созданию вовлекающего контента, а блогер Оксана Самойлова поделится мнением о балансе карьеры и семейной жизни. Форум, проходящий на киноконцерне «Мосфильм», создаст платформу для обмена опытом и вдохновения среди женщин, стремящихся развиваться в различных сферах.

Форум станет площадкой для авторов, которые стремятся успешно реализовать себя в разных сферах жизни. Участники форума поделятся опытом о том, как находить баланс между различными направлениями деятельности и успешно в них развиваться.

Мероприятие будет проходить на площадке киноконцерна «Мосфильм» по адресу: Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 44.