Визуал в меню не важен: как выбрать достойное блюдо в доставке

Бренд-шеф Прокофьев: при выборе блюда в доставке смотрите на состав и граммовку

Часто при заказе в доставке клиент получает совсем не то блюдо, которое он видел на картинке в меню. В этом случае важно обращать внимание на состав и граммовку, а не на визуальное оформление, рассказал РИАМО бренд-шеф крупной компании и историк кулинарии Антон Прокофьев.

По его словам, при выборе блюда в доставке нужно в первую очередь смотреть на заявленные характеристики — вес и ингредиенты. Все, что касается визуала в меню — это работа специально обученных людей.

«Любая визуальная презентация блюда в таких службах (доставки — ред.) — это результат работы, прежде всего фуд-стилистов и профессиональных фотографов, которые делают блюдо максимально привлекательным. А вот то, что приезжает к клиенту, — это труды только одних поваров», — объяснил Прокофьев.

Ранее руководитель отдела маркетинга и продуктовой стратегии сервиса «Чиббис» Александр Якимец заявил, что в 2026 году жителям России не стоит надеяться на снижение стоимости посещения ресторанов или заказа еды на дом. Цены, наоборот, могут подскочить на 15–16%.

