Визуал в меню не важен: как выбрать достойное блюдо в доставке
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Часто при заказе в доставке клиент получает совсем не то блюдо, которое он видел на картинке в меню. В этом случае важно обращать внимание на состав и граммовку, а не на визуальное оформление, рассказал РИАМО бренд-шеф крупной компании и историк кулинарии Антон Прокофьев.
По его словам, при выборе блюда в доставке нужно в первую очередь смотреть на заявленные характеристики — вес и ингредиенты. Все, что касается визуала в меню — это работа специально обученных людей.
«Любая визуальная презентация блюда в таких службах (доставки — ред.) — это результат работы, прежде всего фуд-стилистов и профессиональных фотографов, которые делают блюдо максимально привлекательным. А вот то, что приезжает к клиенту, — это труды только одних поваров», — объяснил Прокофьев.
Ранее руководитель отдела маркетинга и продуктовой стратегии сервиса «Чиббис» Александр Якимец заявил, что в 2026 году жителям России не стоит надеяться на снижение стоимости посещения ресторанов или заказа еды на дом. Цены, наоборот, могут подскочить на 15–16%.
