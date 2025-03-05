Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев обжаловал свой арест

Защита вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева подала апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, пишет ТАСС .

«Апелляционная жалоба подана», — сообщили в суде.

Второй фигурант по делу, глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров, также обжаловал свой арест.

Замгубернатора Алексеев и глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров были задержаны 26 февраля по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей у лесопромышленного предприятия. При этом оба отрицают свою вину.

Ранее Басманный районный суд Москвы на 2 месяца арестовал заместителя губернатора Вологодской области Дениса Алексеева.