Виновато суеверие? В Рязанской области впервые не было свадеб в пятницу 13-го

В Рязанской области впервые никто не захотел заключать брак в пятницу 13-го

В Рязанской области в пятницу, 13 февраля, никто не захотел заключать брак. Этот случай первый за все время ведения свадебной статистики в регионе, сообщает Mash .

13 февраля 2026 года в Рязани не состоится ни одной свадебной церемонии. Эту дату никто не стал бронировать.

В прошлые годы в такие же пятницы в городе всегда кто-то женился. Например, 13 июня 2025 года в регионе сочетались браком 35 пар. 13 сентября и 13 декабря 2024 года поженились 39 пар.

Связано ли решение рязанцев не играть свадьбу 13 февраля с суевериями — неизвестно. При этом в соседней Туле в этот день поженятся 8 пар.

Ранее в материале РИАМО рассказали о том, почему «Пятница, 13-е» считается синонимом неудачного дня и какова история этого суеверия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.