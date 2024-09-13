Пятница, 13-е: несчастливый день или глупые предрассудки?

В материале РИАМО рассказываем о том, почему «Пятница, 13-е» считается синонимом неудачного дня и какова история этого суеверия.

Чем «плохо» число 13

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В первую очередь, говоря о «Пятнице, 13-е», люди обращают внимание именно на число. Во многих культурах число 13 — символ несчастья, неудачи или даже беды.

Считается, что источник такого поверья — Новый Завет. У Христа было 12 учеников, и на Тайную Вечерю были приглашены они все. В итоге за столом собралось 12 человек, включая Спасителя, и лишь пришедший последним тринадцатый Иуда Искариот оказался тем самым предателем, который стал причиной мучительной гибели Иисуса. С тех пор считается, что тринадцатый гость за столом — не к добру.

Существует, впрочем, и более древняя версия, относящаяся к скандинавской мифологии. История примерно похожая: за одним столом в Вальхалле собрались 12 богов, и пиршество шло прекрасно до тех пор, пока не появился незваный тринадцатый гость — Локи, который нарушил равновесие и внес смуту в дружеское застолье, что привело к войне и гибели одного из богов.

Еще одна версия относится к варианту поговорки «лучшее — враг хорошего». С дюжиной, то есть числом 12, связано много культурологических отсылок: 12 месяцев, 12 знаков зодиака, 12 подвигов Геракла, 12 колен Израилевых. Тринадцатое явление или событие, очевидно, кажется лишним, ненужным и неуместным.

Этой же версии придерживаются и нумерологи. В их понимании 12 — число «совершенное». Оно четное, делится на 2, 3 и 4. В 12 часов дня наступает полдень. В 12 часов ночи заканчиваются сутки. А вот число 13 имеет «лишнюю цифру», которая нарушает нумерологическую и природную гармонию.

В свою очередь, пятница считается несчастливым днем, потому что в этот день был распят Христос. И, по мнению ряда исследователей, распятие случилось в 13-й день нисана (месяца по еврейскому календарю).

Как прославилась «Пятница, 13-е»

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В начале XX века американский финансист Томас Уильям Лоусон написал роман «Пятница, тринадцатое», где рассказал о брокере, который выбирал особый день для того, чтобы обрушить Уолл-Стрит. Роман был довольно популярен, в честь писателя назвали единственную в мире семимачтовую шхуну — «Томас У. Лоусон». Писатель финансово участвовал в построении шхуны и очень ею гордился. И так уж суждено было случиться, что она потерпела крушение и затонула именно в пятницу, 13 декабря 1907 года. Историю с этим невероятным совпадением осветили газеты, и «Пятница, 13-е» стала синонимом неудачного дня.

В 1980 году ажиотаж вокруг этой даты был изрядно подогрет выходом фильма ужасов «Пятница, 13». Известное до той поры в основном в Америке суеверие вместе с фильмом «перекочевало» в страны Восточной Европы и Азии.

Какие суеверия связывают с «Пятницей, 13»

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Больше всего от суеверий, связанных с «Пятницей, 13», зависят жители США. Согласно исследованиям американского аналитика Кристиана Карлсона, каждый год предприниматели теряют около миллиарда долларов из-за того, что граждане отказываются от любых финансовых сделок, договоров и даже крупных покупок в пятницу, тринадцатого. Многие избегают назначать на этот день путешествия, свадьбы, застолья, свидания и любые другие значимые мероприятия.

По данным Центра управления стрессом и Института Фобий в Эшвилле, более 80 процентов современных зданий в США не имеют 13 этажа. Подавляющее большинство американских отелей не используют этот номер для обозначения комнат, множество аэропортов отказались от посадочных полос № 13, в большинстве американских больниц нет тринадцатых палат.

Для тех, кто боится этой даты, существует даже особый диагноз — «параскаведекатриафобия». Американские психиатры подсчитали, что этой фобией страдают около 21 миллиона человек.

В России люди, испытывающие тревогу перед «чертовой датой», не так многочисленны, но отечественные психотерапевты отмечают, что параскаведекатриафобы, как правило, имеют тревожные расстройства различного происхождения, а также могут страдать от депрессии, панических атак и других страхов.

При этом ряд психологов, изучающих проблему фобий и суеверий, пришли к выводу, что люди, рожденные в пятницу, тринадцатого, имеют некий «иммунитет» к суевериям. Как правило, они любят число 13, считают его счастливым и в целом обращают мало внимания на нумерологию и «неудачные» даты.