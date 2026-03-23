Виновата не походка: стилист объяснил, как не пачкать заднюю сторону брюк весной

Стилист Еровой посоветовал ботильоны с небольшим каблуком, чтобы не было брызг

Парадокс в том, что проблема капель грязи на задней стороне брюк или пальто кроется не в неаккуратной походке, а в геометрии обуви. Об этом РИАМО сообщил стилист Алексей Еровой.

Главный враг чистоты весной — абсолютно плоская, жесткая подошва. При каждом шаге она шлепает по лужам, как лопатка, забрасывая веер брызг на спину.

«Чтобы разорвать этот порочный круг, выбирайте ботильоны с небольшим каблуком или скошенной пяткой. Они физиологично меняют угол отрыва стопы от асфальта, и грязная вода летит вниз, а не на вашу одежду», — объяснил стилист.

Рекомендуется оставить трендовые широкие брюки палаццо до сухих майских дней.

«Сейчас время брутальной стилизации: смело заправляйте свободные джинсы в высокие армейские ботинки или челси. Это не только ультраактуально, но и наглухо защищает низ штанин от реагентов», — сказал Еровой.

Обязательно нужно внедрить в демисезонный гардероб экокожу. Брюки или юбка из этого материала — гениальное изобретение для межсезонья. Достаточно пройтись влажной салфеткой, и вещь снова выглядит идеально, в отличие от пористого денима, который впитывает грязь намертво.

«Если носите длинное пальто, жестко контролируйте его амплитуду: затяните пояс, чтобы полы не разлетались колоколом и не собирали капли с ваших же сапог», — отметил стилист.

