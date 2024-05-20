Викторию Пьер-Мари обманули с покупкой частного дома в Подмосковье

Сестру певца Пьера Нарцисса Викторию Пьер-Мари обманули при оказании услуг проводки электричества и газа в ее подмосковный коттедж, сообщает Mash .

Пьер-Мари приобрела участок на 11 соток в садовом товариществе «Тихие зори» десять лет назад, его стоимость составляла свыше 2 млн рублей. Перед постройкой домой она подписала контракт с ТВ-компанией.

Виктория рассказывала, что экс-владелец участка и глава СНТ Мария Грива что-то сделали с документами и поставили несанкционированные электростолбы в поселке, из-за чего получились проблемы. Позже председательница вышла из состава учредителей и членов садового товарищества, передала столбы «Россетям» и пропала.

Позже оказалась, что сестра Пьера Нарцисса не покупала никакой дом в СНТ, потому что проекта «Тихих зорь» нет и никогда не было. Кроме того, земля, где стоит дом, - природоохранная.

Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве.