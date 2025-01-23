Вифлеемская звезда: сближение дисков Венеры и Юпитера произойдет в 2025 году

В 2025 году на небе можно будет наблюдать «Вифлеемскую звезду»

В 2025 году произойдут значимые астрономические события, одно из них — сближение дисков Венеры и Юпитера. Подобное сочетание напомнит о «Вифлеемской звезде», сообщает газета «Известия» .

Председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров заявил, что в конце января и в феврале небо будет «исключительным». В течение месяца по вечерам земляне могут наблюдать все большие планеты Солнечной системы, помимо Меркурия.

Уже 28 февраля невооруженным взглядом можно будет увидеть Марс, Венеру, Юпитер и Сатурн. Благодаря телескопу можно будет полюбоваться Ураном, Нептуном и Меркурием.

23 марта «исчезнут» кольца Сатурна — этот визуальный эффект произойдет из-за его угла наклона относительно нашей планеты. До конца весны жители Северного полушария увидят Юпитер, который займет свое положение высоко над горизонтом.

Весной будут затмения: 14 марта будет полное лунное, а 29 марта — частичное солнечное. 5 ноября произойдет суперлуние.

Ранее россияне наблюдали парад планет в ночь на 21 января. В небе был виден настоящий «танец» Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и даже Нептуна.