Россияне смогут наблюдать парад планет в ночь на 21 января

В ночь на 21 января россияне смогут стать свидетелями уникального явления — в небе будет виден настоящий «танец» планет Солнечной системы. В их число войдут Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и даже Нептун — все они выстроились в одну воображаемую линию.

Парад планет — астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказываются на одной прямой от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.

Такая возможность появится еще через месяц — 28 февраля. В это время к тем планетам, которые будут видны 21 января, присоединится еще и Меркурий — то есть фактически мы сможем увидеть парад всех планет Солнечной системы (кроме Земли по понятным причинам и Плутона — он лишен статуса планеты).Такое зрелище случается нечасто, поэтому любителям изучать звездное небо стоит обвести 28 февраля красным маркером. Это важный день.