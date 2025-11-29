Видимое ретроградное движение Меркурия завершается 29 ноября

Точный момент окончания ретроградного движения Меркурия придется на 20:38 по московскому времени. Всего в этом году планета «пятилась» назад три раза: с 15 марта по 7 апреля, с 18 июля по 11 августа, с 9 по 29 ноября.

Ретроградный Меркурий — уникальное астрономическое явление, создающее для наблюдателей с Земли иллюзию того, что Меркурий движется назад по своей орбите. Это своего рода оптический обман. Такой эффект возникает из-за того, что у Земли и Меркурия разные скорости движения по орбитам.

В астрологии считается, что в такие периоды возникают трудности, влияющие на жизнь человека. Зачастую люди испытывают душевное и эмоциональное беспокойства из-за ретроградного Меркурия.

Между тем ночью на Солнце произошли три сильные вспышки. Самая сильная (класс M5.9) была в 01:24.

