Новые сильные вспышки произошли на Солнце ночью

Солнце накануне возобновило свою активность. Этой ночью ученые впервые с 16 ноября зафиксировали три мощные вспышки класса М, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Первая из трех вспышек была самой сильной. Она произошла в 01:24 по московскому времени и была класса M5.9. Это значит, что мощность события составила 59% от порога высшего бала X.

Сейчас ситуация складывается мягче, чем три недели назад, когда на Солнце появились активные центры, «стрелявшие» вспышками уровня X. Это впоследствии привело к сильнейшим магнитным бурям года.

Однако обстановка может измениться, так как «действующие лица прошлого спектакля» находятся на обратной стороне звезды, потому пока к Земле подходят «актеры второго плана».

По данным ученых, сейчас все внимание приковано к области 4274, которая пока находится за краем Солнца, но «судя по всему, очень близко». Здесь могут образоваться мощные вспышки.

