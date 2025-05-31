Видео: в Москве кошка едва не погибла, застряв в форточке на четвертом этаже

В Москве жители ЖК «Новые Ватутинки» заметили, что в соседнем доме в одной из квартир на четвертом этаже в открытом на проветривание окне застряла кошка. Животное кричало и отчаянно пыталось выбраться, неравнодушные граждане вызвали спасателей, которые спасли питомца, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, что специалисты сначала пытались вытащить животное с помощью веревки, но когда не получилось, один из альпинистов-спасателей спустился на специальном оборудовании до уровня четвертого этажа.

«Это хорошо, что они приехали и не послали нас куда подальше», — сказала за кадром автор ролика.

Женщина снимала процесс, как спасатели с помощью специального снаряжения спустили одного из коллег на уровень открытого окна, где застряла кошка. Спасательная операция завершилась успехом.

Соседи не смогли быстро найти хозяйку квартиры, где кошка застряла в форточке и сами отвезли животное в ветеринарную клинку. Там специалисты диагностировали у животного вывих задних лап. Спустя некоторое время в клинику приехала хозяйка кошки и забрала ее домой.