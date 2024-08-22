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Видео Путина с Кораном стало вирусным в соцсетях Турции и Сирии

Видео с президентом России Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, стало очень популярным в Турции, Тунисе, Египте, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах, пишет РИА Новости .

В турецком сегменте соцсети X видео находится на вкладке «Популярное» и стремительно распространяется на других ресурсах. Ряд турецких пользователей оставляют комментарии под видео в Youtube.

На видео из мечети пророка Исы в Грозном президент РФ с почтением целует Коран.

Ранее сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Адам показал навыки стрельбы перед президентом РФ Владимиром Путиным.