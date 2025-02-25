Ветеринары Минсельхозпрода Подмосковья рассказали об особенностях сна у питомцев

Домашние животные, как и все живые существа, нуждаются в сне. Многих хозяев волнует его отсутствие у пушистых друзей в темное время суток. Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали об особенностях этого процесса у питомцев, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Многие четвероногие имеют свои собственные циркадные ритмы. Например, кошки — ночные хищники, поэтому они более активны ночью и могут спать днем короткими периодами. Собакам, чтобы чувствовать себя бодрыми, достаточно за сутки поспать несколько раз по 20 — 30 минут. Некоторые сохраняют бдительность даже во время сна из-за инстинктов выживания.

Молодые животные, как правило, более активны и могут спать меньше, чем взрослые. С возрастом эта потребность увеличивается.

Специалисты министерства также отмечают, что проблемы со здоровьем могут влиять на качество сна. Поэтому если вы заметили ухудшение состояния — рекомендуется обращаться к ветеринарному врачу. Запись на прием доступна по телефону единого колл — центра по вопросам ветеринарии: 8 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00, или на сайте региональных госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.