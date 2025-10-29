Ветеринар рассказала, как домашние животные помогают снизить стресс

В настоящее время более чем у половины россиян дома живут кошки и собаки. Эти четвероногие друзья благотворно влияют на эмоциональное здоровье своих хозяев. Ветеринар Алла Гончарова рассказала, что домашние животные помогают снизить стресс, сообщает «Крымская газета» .

Гончарова рассказала, что секрет благоприятного взаимодействия человека и животного кроется в выработке серотонина и дофамина — веществ, отвечающих за ощущение радости и удовлетворения. По ее словам, когда мы гладим кошку или собаку, это действует подобно короткому сеансу медитации.

Исследования подтверждают, что в такие моменты падает концентрация кортизола — гормона, связанного со стрессовыми состояниями. Получается, что обычное поглаживание домашнего любимца становится эффективным средством борьбы с беспокойством.

Эксперт отметила, что хозяева собак ведут более активный образ жизни благодаря необходимости регулярно выгуливать питомцев. Прогулки на улице укрепляют организм и мотивируют поддерживать физическую форму.

Также четвероногие друзья помогают расширить круг знакомств. Гончарова отмечает, что собаки выступают своеобразным мостиком между людьми — их владельцы нередко знакомятся и разговаривают во время выгула.

